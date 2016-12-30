Социальное общежитие и детский дом появятся в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Киеве на бульваре Ярослава Гашека, 4 реконструируют часть дома под социальное общежитие и детский дом семейного типа. Соответствующее распоряжение КГГА подписал Киевский городской голова Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Социальное общежитие необходимо для проживания (до решения вопроса по обеспечению их жилой площадью) детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа. Из 420 детей первичного учета 75 - не имеют своего жилья и при возвращении из государственных учреждений нуждаются в жилье для временного проживания, с целью социальной адаптации и подготовки к самостоятельной жизни.
Отметим, что в Днепровском районе функционирует два дома семейного типа, что недостаточно для 420 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, что в разрезе районов столицы составляет наибольшее количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Кроме того, из 420 детей, 28 - находятся в государственных детских учреждениях и нуждаются в семейной форме воспитания.
В ведомстве отметили, что финансирование работ по проектированию и реконструкции указанных помещений будет осуществляться за счет средств городского бюджета, в рамках реализации "Программы экономического и социального развития города Киева на 2016 год и последующие годы". Заказчиком работ является Днепровская РГА.