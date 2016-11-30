Соціальний експеримент УНН: Отримано результати тестування української гречки, у 5 зразках виявлено невідповідності

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У рамках соціального експерименту з дослідження якості продуктів харчування, що продаються в столичних торгових мережах, журналісти УНН спільно із представниками Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської відібрали зразки гречаної крупи низки виробників.

Так, загалом було відібрано 10 зразків крупи гречаної в двох супермаркетах міста Києва, а саме:

1. Крупа гречана несмажена першого ґатунку “Сто пудов” ГОСТ 5550-74; Виробник: ТОВ “Продлогістика”, м. Харків, пр. Московський, 179б, офіс 201; чек № 6/1124/152 від 19.10.2016 р;

2. Крупа гречана ядриця першого сорту (органічний продукт) “Севея” UA-B10-108 ГОСТ 5550-74; Виробник: ТОВ “Український аграрний союз”, вул. Гагаріна, 43, с. Кунашівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.; чек № 39/1110/245 від 19.10.2016 р;

3. Крупа гречана ядриця швидкорозварювана першого ґатунку “Повна чаша” ТУ У 10.8-36460480-001:2015; Виробник: ТОВ “Тема-Б”, вул. Промислова, 5, м. Вишневе; чек № 6/1124/154 від 19.10.2016 р;

4. Крупа гречана ядриця першого ґатунку традиційна; Виробник: “Зерновита” ДП “Крупзавод Озерянка” ТОВ “ІПС” с. Озерянка, Житомирський р-н, Житомирська обл.; чек № 39/1110/247 від 19.10.2016 р;

5. Крупа гречана першого ґатунку “Сто пудов” ГОСТ 5550-74; Виробник: ТОВ “Бізнес-школа”, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 45; чек № 6/1124/153 від 19.10.2016 р;

6. Крупа гречана ядриця першого ґатунку “Хуторок” ТУ У 15.6-2778401454-001:2006; Виробник: ТОВ “Рідний продукт”, Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. В. Сухомлинського, 36; чек № 6/1124/155 від 19.10.2016 р;

7. Крупа гречана ядриця першого ґатунку “Danavi” ГОСТ 5550-74; Виробник: ТОВ “Сільськогосподарське підприємство “Карамелія” Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Радянська, 4; чек № 39/1110/242 від 19.10.2016 р;

8. Крупа гречана ядриця швидкорозварювана першого ґатунку “Премія” ТУ У 10.8-36460480-001:2015 (ГОСТ 5550-74); Виробник: ТОВ “Тема-Б”, вул. Промислова, 5, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.; чек № 39/1110/244 від 19.10.2016 р;

9. Крупа гречана ядриця швидкорозварювана першого ґатунку ТУ У 10.8-37756905-001:2015; Виробник: ТОВ “ТД Авега”, вул. Л. Українки, 62, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.; чек № 39/1110/243 від 19.10.2016 р;

10. Крупа гречана першого ґатунку “Жменька” ГОСТ 5550-74; Виробник: ТОВ “Фабрика бакалейних продуктів”, Київська обл., Сквирський р-н, м Сквира, вул. Залізнична, 8; чек № 39/1110/246 від 19.10.2016 р.

Відібрані зразки продукції були направлені до акредитованої та незалежної лабораторії Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції з метою перевірки їх на відповідність вимогам НД по фізико-хімічним показникам та на відповідність вимогам НД по мікробіологічним показникам.

За результатами дослідження, встановлено, що всі 10 зразків крупи гречаної відповідають вимогам НД по мікробіологічним показникам.

Однак, 50% відібраної продукції не відповідає вимогам НД по фізико-хімічним показникам:

1. Крупа гречана несмажена першого ґатунку “Сто пудов” ГОСТ 5550-74; Виробник: ТОВ “Продлогістика”, м. Харків, пр. Московський, 179б, офіс 201; чек № 6/1124/152 від 19.10.2016 р; висновок: по фізико-хімічним показникам зразок не відповідає вимогам НД по показникам “Мінеральна домішка” і “Мучка”;

2. Крупа гречана ядриця першого сорту (органічний продукт) “Севея” UA-B10-108 ГОСТ 5550-74; Виробник: ТОВ “Український аграрний союз”, вул. Гагаріна, 43, с. Кунашівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.; чек № 39/1110/245 від 19.10.2016 р; висновок: по фізико-хімічним показникам зразок не відповідає вимогам НД по показнику “Мучка”;

3. Крупа гречана першого ґатунку “Сто пудов” ГОСТ 5550-74; Виробник: ТОВ “Бізнес-школа”, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 45; чек № 6/1124/153 від 19.10.2016 р; висновок: по фізико-хімічним показникам зразок не відповідає вимогам НД по показнику “Сміттєва домішка”.

4. Крупа гречана ядриця першого ґатунку “Danavi” ГОСТ 5550-74; Виробник: ТОВ “Сільськогосподарське підприємство “Карамелія” Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Радянська, 4; чек № 39/1110/242 від 19.10.2016 р; висновок: по фізико-хімічним показникам зразок не відповідає вимогам НД по показнику “Мучка”;

5. Крупа гречана першого ґатунку “Жменька” ГОСТ 5550-74; Виробник: ТОВ “Фабрика бакалейних продуктів”, Київська обл., Сквирський р-н, м Сквира, вул. Залізнична, 8; чек № 39/1110/246 від 19.10.2016 р.; висновок: по фізико-хімічним показникам зразок не відповідає вимогам НД по показнику “Мучка”.

Випробування зразків проводились згідно ГОСТ 26312.4-84 “Крупа. Методы определения крупности или номера, примесей и доброкачественного ядра”, ГОСТ 26312.3-84 “Крупа. Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов” та ГОСТ 26972-86 “Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа”

У 50-ти відсотках крупа гречана не відповідає вимогам НД по мінеральній домішці, сміттєвій домішці та вмісту мучки.

Невідповідність нормам зазначених показників свідчить про порушення технологічного процесу або умов зберігання, пакування.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, напередодні було отримано результаи тестування кості українського борошна.