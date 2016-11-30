Социальный эксперимент УНН: Получены результаты тестирования украинской гречки, в 5 образцах обнаружены несоответствия

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В рамках социального эксперимента по исследованию качества продуктов питания, которые продаются в столичных торговых сетях, журналисты УНН совместно с представителями Государственного центра сертификации и экспертизы сельскохозяйственной пробукции отобрали образцы гречневой крупы ряда производителей.

Так, всего было отобрано 10 образцов крупы гречневой в двух супермаркетах города Киева, а именно:

1. Крупа гречневая нежареная первого сорта "Сто пудов" ГОСТ 5550-74; Производитель: ООО "Продлогистика", г. Харьков, пр. Московский, 179б, офис 201; чек № 6/1124/152 от 19.10.2016 г;

2. Крупа гречневая ядрица первого сорта (органический продукт) "Севея" UA-B10-108 ГОСТ 5550-74; Производитель: ООО "Украинский аграрный союз", ул. Гагарина, 43, с. Кунашовка, Нежинский р-н, Черниговская обл.; чек № 39/1110/245 от 19.10.2016 г;

3. Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся первого сорта "Полная чаша" ТУ У 10.8-36460480-001: 2015; Производитель: ООО "Тема-Б", ул. Промышленная, 5, г. Вишневое; чек № 6/1124/154 от 19.10.2016 г;

4. Крупа гречневая ядрица первого сорта традиционная; Производитель: "Зерновита" ГП "Крупзавод Озерянка" ООО "ИПС" с. Озерянка, Житомирский р-н, Житомирская обл.; чек № 39/1110/247 от 19.10.2016 г;

5. Крупа гречневая первого сорта "Сто пудов" ГОСТ 5550-74; Производитель: ООО "Бизнес-школа", г. Харьков, ул. Гв. Широнинцев, 45; чек № 6/1124/153 от 19.10.2016 г;

6. Крупа гречневая ядрица первого сорта "Хуторок" ТУ У 15.6-2778401454-001: 2006; Производитель: ООО "Родной продукт", Днепропетровская обл., пгт Слобожанское, ул. В.Сухомлинского, 36; чек № 6/1124/155 от 19.10.2016 г;

7. Крупа гречневая ядрица первого сорта "Danavi" ГОСТ 5550-74; Производитель: ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Карамелия" Киево-Святошинский р-н, с. Гатное, ул. Советская, 4; чек № 39/1110/242 от 19.10.2016 г;

8. Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся первого сорта "Премия" ТУ У 10.8-36460480-001: 2015 (ГОСТ 5550-74); Производитель: ООО "Тема-Б", ул. Промышленная, 5, г. Вишневое, Киево-Святошинский р-н, Киевская обл.; чек № 39/1110/244 от 19.10.2016 г;

9. Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся первого сорта ТУ У 10.8-37756905-001: 2015; Производитель: ООО "ТД Авега", ул. Л.Украинки, 62, г. Вишневое, Киево-Святошинский р-н, Киевская обл.; чек № 39/1110/243 от 19.10.2016 г;

10. Крупа гречневая первого сорта "Жменька" ГОСТ 5550-74; Производитель: ООО "Фабрика бакалейных продуктов", Киевская обл., Сквирский р-н, г. Сквира, ул. Железнодорожная, 8; чек № 39/1110/246 от 19.10.2016 г.

Отобранные образцы продукции были направлены в аккредитованную и независимую лабораторию Государственного центра сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции с целью проверки их на соответствие требованиям НД по физико-химическим показателям и на соответствие требованиям НД по микробиологическим показателям.

По результатам исследования установлено, что все 10 образцов крупы гречневой соответствуют требованиям НД по микробиологическим показателям.

Однако, 50% отобранной продукции не соответствует требованиям НД по физико-химическим показателям:

1. Крупа гречневая нежареная первого сорта "Сто пудов" ГОСТ 5550-74; Производитель: ООО "Продлогистика", г. Харьков, пр. Московский, 179б, офис 201; чек № 6/1124/152 от 19.10.2016 г; вывод: по физико-химическим показателям образец не соответствует требованиям НД по показателям "Минеральная примесь" и "Мучка";

2. Крупа гречневая ядрица первого сорта (органический продукт) "Севея" UA-B10-108 ГОСТ 5550-74; Производитель: ООО "Украинский аграрный союз", ул. Гагарина, 43, с. Кунашовка, Нежинский р-н, Черниговская обл.; чек № 39/1110/245 от 19.10.2016 г; вывод: по физико-химическим показателям образец не соответствует требованиям НД по показателю "Мучка";

3. Крупа гречневая первого сорта "Сто пудов" ГОСТ 5550-74; Производитель: ООО "Бизнес-школа", г. Харьков, ул. Гв. Широнинцев, 45; чек № 6/1124/153 от 19.10.2016 г; вывод: по физико-химическим показателям образец не соответствует требованиям НД по показателю "Сорная примесь".

4. Крупа гречневая ядрица первого сорта "Danavi" ГОСТ 5550-74; Производитель: ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Карамелия" Киево-Святошинский р-н, с. Гатное, ул. Советская, 4; чек № 39/1110/242 от 19.10.2016 г; вывод: по физико-химическим показателям образец не соответствует требованиям НД по показателю "Мучка";

5. Крупа гречневая первого сорта "Жменька" ГОСТ 5550-74; Производитель: ООО "Фабрика бакалейных продуктов", Киевская обл., Сквирский р-н, г. Сквира, ул. Железнодорожная, 8; чек № 39/1110/246 от 19.10.2016 г.; вывод: по физико-химическим показателям образец не соответствует требованиям НД по показателю "Мучка".

Испытания образцов проводились согласно ГОСТ 26312.4-84 "Крупа. Методы определения крупности или номера, примесей и доброкачественного ядра", ГОСТ 26312.3-84 "Крупа. Метод определения зараженносты вредителями хлебных запасов" и ГОСТ 26972-86 "Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа".

В 50-ти процентах крупа гречневая не соответствует требованиям НД по минеральной примеси, мусорной примеси и содержанию мучки.

Несоответствие нормам указанных показателей свидетельствует о нарушении технологического процесса или условий хранения, упаковки.

Напомним, как сообщал УНН, накануне были получены результаты тестирования кости украинской муки.