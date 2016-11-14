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Соціальний експеримент УНН: Отримано результати тестування українського борошна

Соціальний експеримент УНН: Отримано результати тестування українського борошна

Київ • УНН

 • 83858 перегляди

Соціальний експеримент УНН: лабораторні дослідження дванадцяти зразків борошна на відповідність стандартам якості показали відсутність мікотоксинів, присутність вмісту Т-2 токсинів у дев'яти зразках відібраної продукції та вомітоксинів у чотирьох зразках відібраної продукції.

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У рамках соціального експерименту з дослідження якості продуктів харчування, що продається в столичних торгових мережах, журналісти УНН спільно із представниками Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської відібрали зразки борошна низки виробників.

Так, загалом було відібрано 12 зразків борошна в двох супермаркетах міста Києва, а саме:

1. Борошно пшеничне вищого ґатунку “Повна чаша”, ГСТУ 46.004-99, виробник: ТОВ “Кліщинський консервний завод”, вул. Благовісна, 26, с. Кліщинці, Черкаська обл, чек № 41/1014/277 від 19.10.2016;

2. Борошно пшеничне вищого ґатунку “Сто пудов”, ГСТУ 46.004-99; виробник: ТОВ “Бізнес-школа”, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 45, чек № 41/1014/278 від 19.10.2016;

 

3. Борошно пшеничне вищого ґатунку “Хуторок”; ТУ.У 15.6-2778401454-001:2006; Виробник: ТОВ “Рідний продукт”, Дніпропетровська обл. Дніпропетровський р-н, смт Ювілейне, вул. Радгоспна, 36; чек № 41/1014/279 від 19.10.2016;

 

4. . Борошно пшеничне вищого ґатунку “Моя країна”; ГСТУ 46.004-99; Виробник: ТОВ “ТД Авега”, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, вул. Л. Українки, 62; чек № 8/1041/128 від 19.10.2016;

 

5. Борошно пшеничне вищого сорту “Аграрний фонд”; ГСТУ 46.004-99; Виробник: ТОВ “Столичний млин”, м. Київ, вул. Межигірська, 83; чек № 8/1041/127 від 19.10.2016;

6. Борошно пшеничне Molino Spadoni Gran Mugnaio UNI EN ISO 9001 Certificato № IT 99/0093; Виробник: Італія, Моліно Спадоні С. п. а. Віа Равеньяна, 746-48010, Кокколія; чек № 8/1041/126 від 19.10.2016;

7. Борошно пшеничне вищого сорту “Київмлин”; ГСТУ 46.004-99; Виробник: ТОВ “Агрофуд”, м. Київ, вул. Спаська, 36; чек № 8/1041/124 від 19.10.2016;

8. Борошно пшеничне грубого помелу органічне; ГСТУ 46.004-99; Виробник: ТОВ “Органік Орігінал”, м. Київ, вул. Новозабарська, 21-а; чек № 8/1041/125 від 19.10.2016;

9. Борошно пшеничне органічне вищого ґатунку UA-BIO-108 ; Виробник: ТОВ “Органік Орігінал”, м. Київ, вул. Новозабарська, 21-а; чек № 8/1041/122 від 19.10.2016;

10. Борошно пшеничне “Зелений млин” цільнозернове змелене на кам’яних жорнах; ГСТУ 46.004-99; Виробник: ТОВ “Буртехпостач”, м. Львів, вул. Стрийська, 202; чек № 8/1041/123 від 19.10.2016;

11. Борошно цільнозернове жорнового помелу із зерна пшениці спельта (обойне); ГСТУ 46.004-99; Виробник: ТОВ “Буртехпостач”, м. Львів, вул. Стрийська, 202; чек № 8/1041/122 від 19.10.2016;

 

12. Борошно пшеничне вищого сорту “Зерносвіт”; ГСТУ 46.004-99; Виробник: ТОВ “Зерносвіт”, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Стадниця, вул. Гонти, 88; чек № 8/1041/123 від 19.10.2016.

 

Відібрані зразки продукції були направлені до акредитованої та незалежної лабораторії Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції з метою перевірки їх на мікотоксини, Т-2 токсини та вомітоксини.

За результатами дослідження, встановлено, що всі 12 зразків борошна відповідають вимогам нормативної документації (НД), яка регламентує стандарти якості в Україні.

У жодному зі зразків не було виявлено мікотоксинів (зеараленон) — отримані показники менші за межі чутливості методу вимірювання.

Однак наявність Т-2 токсинів лабораторія виявила у такій продукції:

1. Борошно пшеничне вищого ґатунку “Повна чаша”, ГСТУ 46.004-99, Виробник: ТОВ “Кліщинський консервний завод”, вул. Благовісна, 26, с. Кліщинці, Черкаська обл, чек № 41/1014/277 від 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,045 мг на кг;

2. Борошно пшеничне вищого ґатунку “Сто пудов”, ГСТУ 46.004-99; Виробник: ТОВ “Бізнес-шк ла”, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 45, чек № 41/1014/278 від 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,047 мг на кг;

3. Борошно пшеничне вищого ґатунку “Хуторок”; ТУ.У 15.6-2778401454-001:2006; Виробник: ТОВ “Рідний продукт”, Дніпропетровська обл. Дніпропетровський р-н, смт Ювілейне, вул. Радгоспна, 36; чек № 41/1014/279 від 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,047 мг на кг;

4. Борошно пшеничне вищого ґатунку “Моя країна”; ГСТУ 46.004-99; Виробник: ТОВ “ТД Авега”, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, вул. Л. Українки, 62; чек № 8/1041/128 від 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,031 мг на кг;

5. Борошно пшеничне вищого сорту “Аграрний фонд”; ГСТУ 46.004-99; Виробник: ТОВ “Столичний млин”, м. Київ, вул. Межигірська, 83; чек № 8/1041/127 від 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,031 мг на кг;

6. Борошно пшеничне Molino Spadoni Gran Mugnaio UNI EN ISO 9001 Certificato № IT 99/0093; Виробник: Італія, Моліно Спадоні С. п. а. Віа Равеньяна, 746-48010, Кокколія; чек № 8/1041/126 від 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,055 мг на кг;

7. Борошно пшеничне вищого сорту “Київмлин”; ГСТУ 46.004-99; Виробник: ТОВ “Агрофуд”, м. Київ, вул. Спаська, 36; чек № 8/1041/124 від 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,029 мг на кг;

8. Борошно пшеничне грубого помелу органічне; ГСТУ 46.004-99; Виробник: ТОВ “Органік Орігінал”, м. Київ, вул. Новозабарська, 21-а; чек № 8/1041/125 від 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,026 мг на кг;

9. Борошно пшеничне “Зелений млин” цільнозернове змелене на кам’яних жорнах; ГСТУ 46.004-99; Виробник: ТОВ “Буртехпостач”, м. Львів, вул. Стрийська, 202; чек № 8/1041/123 від 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,026 мг на кг.

Водночас наявність вомітоксинів лабораторія виявила у такій продукції:

1. Борошно пшеничне Molino Spadoni Gran Mugnaio UNI EN ISO 9001 Certificato № IT 99/0093; Виробник: Італія, Моліно Спадоні С. п. а. Віа Равеньяна, 746-48010, Кокколія; чек № 8/1041/126 від 19.10.2016; вомітоксин 0,31 мг на кг;

2. Борошно пшеничне грубого помелу органічне; ГСТУ 46.004-99; Виробник: ТОВ “Органік Орігінал”, м. Київ, вул. Новозабарська, 21-а; чек № 8/1041/125 від 19.10.2016; вомітоксин 0,40 мг на кг;

3. Борошно пшеничне “Зелений млин” цільнозернове змелене на кам’яних жорнах; ГСТУ 46.004-99; Виробник: ТОВ “Буртехпостач”, м. Львів, вул. Стрийська, 202; чек № 8/1041/123 від 19.10.2016; вомітоксин 0,38 мг на кг;

4. Борошно цільнозернове жорнового помелу із зерна пшениці спельта (обойне); ГСТУ 46.004-99; Виробник: ТОВ “Буртехпостач”, м. Львів, вул. Стрийська, 202; чек № 8/1041/122 від 19.10.2016; вомітоксин 0,39 мг на кг;
Такі показники теж свідчать про відповідність продукції НД.

Випробування зразків проводились згідно ГОСТ 26361-84 “Мука. Метод определения белизны”, ГОСТ 27839-88 “Мука пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины” та МВ.ВЛ. 5.4-07-2013 “Імуноферментний метод визначення мікотоксинів ІФА (Elisa)”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у київському хлібі виявлено плісняві гриби.

Довідка УНН: мікотоксини (грибкові отрути) виробляються пліснявими та іншими мікроскопічними грибами. Серед мікотоксинів є речовини, здатні викликати мутації, неправильне внутрішньоутробне формування організму і навіть рак.

T-2 токсин (відомі також, як “жовтий дощ”) — тріхотеценовий микотоксин, що продукується пліснявими грибами роду фузариум, надзвичайно токсичний для еукаріотичних організмів. Цей микотоксин, який був використаний в якості біологічної зброї. Внаслідок вживання запліснявілого зерна або борошна виникають отруєння людини або сільськогосподарських тварин.

Вомітоксін (інша назва — дезоксиніваленол) — це мікотоксин, який продукує Fusarium graminearum — гриб, який часто виростає на ячмені, кукурудзі, пшениці. Дія вомітоксіна полягає в негативному впливі на шлунково-кишковий тракт. Низькі концентрації вомітоксіна можуть пригнічувати імунну систему.

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