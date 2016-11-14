Социальный эксперимент УНН: Получены результаты тестирования украинской муки

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В рамках социального эксперимента по исследованию качества продуктов питания, товаров в столичных торговых сетях, журналисты УНН совместно с представителями Государственного центра сертификации и экспертизы сельскохозяйственной отобрали образцы муки ряда производителей.

Всего было отобрано 12 образцов муки в двух супермаркетах города Киева, а именно:

1. Мука пшеничная высшего сорта "Повна чаша", ГСТУ 46.004-99, Производитель: ООО "Клищенский консервный завод", ул. Благовестная, 26, с. Клищенцы, Черкасская обл, чек № 41/1014/277 от 19.10.2016;

2. Мука пшеничная высшего сорта "Сто пудов", ГСТУ 46.004-99; Производитель: ООО "Бизнес-школа", г. Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 45, чек № 41/1014/278 от 19.10.2016;

3. Мука пшеничная высшего сорта "Хуторок"; ТУ.У 15.6-2778401454-001: 2006; Производитель: ООО "Ридный продукт", Днепропетровская обл. Днепропетровский р-н, пгт Юбилейное, ул. Совхозная, 36; чек № 41/1014/279 от 19.10.2016;

4. Мука пшеничная высшего сорта "Моя Краина"; ГСТУ 46.004-99; Производитель: ООО "ТД Авега", Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, ул. Л.Украинки, 62; чек № 8/1041/128 от 19.10.2016;

5. Мука пшеничная высшего сорта "Аграрный фонд"; ГСТУ 46.004-99; Производитель: ООО "Столичный Млын", г. Киев, ул. Межигорская, 83; чек № 8/1041/127 от 19.10.2016;

6. Мука пшеничная Molino Spadoni Gran Mugnaio UNI EN ISO 9001 Certificato № IT 99/0093; Производитель: Италия, Молино Спадони С. п. а. Виа Равеньяна, 746-48010, Кокколия; чек № 8/1041/126 от 19.10.2016;

7. Мука пшеничная высшего сорта "Киевмлын"; ГСТУ 46.004-99; Производитель: ООО "АгроФуд", г. Киев, ул. Спасская, 36; чек № 8/1041/124 от 19.10.2016;

8. Мука пшеничная грубого помола органическая; ГСТУ 46.004-99; Производитель: ООО "Органик Оригинал", г. Киев, ул. Новозабарская, 21-а; чек № 8/1041/125 от 19.10.2016;

9. Мука пшеничная органическая высшего сорта UA-BIO-108; Производитель: ООО "Органик Оригинал", г. Киев, ул. Новозабарская, 21-а; чек № 8/1041/122 от 19.10.2016;

10. Мука пшеничная "Зеленый млын" цельнозерновая молотая на каменных жерновах ГСТУ 46.004-99; Производитель: ООО "Буртехпостач", г. Львов, ул. Стрыйская, 202; чек № 8/1041/123 от 19.10.2016;

11. Мука цельнозерновая жернового помола из зерна пшеницы спельты (обойная) ГСТУ 46.004-99; Производитель: ООО "Буртехпостач", г. Львов, ул. Стрыйская, 202; чек № 8/1041/122 от 19.10.2016;

12. Мука пшеничная высшего сорта "Зерносвит"; ГСТУ 46.004-99; Производитель: ООО "Зерносвит", Винницкая обл., Винницкий р-н, с. Стадница, ул. Гонты, 88; чек № 8/1041/123 от 19.10.2016.

Отобранные образцы продукции были направлены в аккредитованную и независимую лабораторию Государственного центра сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции с целью проверки их на микотоксины, Т-2 токсины и вомитоксины.

По результатам исследования установлено, что все 12 образцов муки отвечают требованиям нормативной документации (НД), которая регламентирует стандарты качества в Украине.

Ни в одном из образцов не было обнаружено микотоксинов (зеараленон) - полученные показатели меньше предела чувствительности метода измерения.

Однако, наличие Т-2 токсинов лаборатория обнаружила в такой продукции:

1. Мука пшеничная высшего сорта "Повна чаша", ГСТУ 46.004-99, Производитель: ООО "Клищенский консервный завод", ул. Благовестная, 26, с. Клищенцы, Черкасская обл, чек № 41/1014/277 от 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,045 мг на кг;

2. Мука пшеничная высшего сорта "Сто пудов", ГСТУ 46.004-99; Производитель: ООО "Бизнес-школа", г. Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 45, чек № 41/1014/278 от 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,047 мг на кг;

3. Мука пшеничная высшего сорта "Хуторок"; ТУ.У 15.6-2778401454-001: 2006; Производитель: ООО "Ридный продукт", Днепропетровская обл. Днепропетровский р-н, пгт Юбилейное, ул. Совхозная, 36; чек № 41/1014/279 от 19.10.2016; чек № 41/1014/279 от 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,047 мг на кг;

4. Мука пшеничная высшего сорта "Моя Краина"; ГСТУ 46.004-99; Производитель: ООО "ТД Авега", Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, ул. Л.Украинки, 62; чек № 8/1041/128 от 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,031 мг на кг;

5. Мука пшеничная высшего сорта "Аграрный фонд"; ГСТУ 46.004-99; Производитель: ООО "Столичный Млын", г. Киев, ул. Межигорская, 83; чек № 8/1041/127 от 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,031 мг на кг;

6. Мука пшеничная Molino Spadoni Gran Mugnaio UNI EN ISO 9001 Certificato № IT 99/0093; Производитель: Италия, Молино Спадони С. п. а. Виа Равеньяна, 746-48010, Кокколия; чек № 8/1041/126 от 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,055 мг на кг;

7. Мука пшеничная высшего сорта "Киевмлын"; ГСТУ 46.004-99; Производитель: ООО "АгроФуд", г. Киев, ул. Спасская, 36; чек № 8/1041/124 от 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,029 мг на кг;

8. Мука пшеничная грубого помола органическая; ГСТУ 46.004-99; Производитель: ООО "Органик Оригинал", г. Киев, ул. Новозабарская, 21-а; чек № 8/1041/125 от 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,026 мг на кг;

9. Мука пшеничная "Зеленый млын" цельнозерновая молотая на каменных жерновах ГСТУ 46.004-99; Производитель: ООО "Буртехпостач", г. Львов, ул. Стрыйская, 202; чек № 8/1041/123 от 19.10.2016; Т-2 токсин: 0,026 мг на кг.

Заметим, что такие показатели все равно свидетельствуют о соответствии продукции НД.

В то же время, наличие вомитоксинов лаборатория обнаружила в такой продукции:

1. Мука пшеничная Molino Spadoni Gran Mugnaio UNI EN ISO 9001 Certificato № IT 99/0093; Производитель: Италия, Молино Спадони С. п. а. Виа Равеньяна, 746-48010, Кокколия; чек № 8/1041/126 от 19.10.2016; вомитоксин 0,31 мг на кг;

2. Мука пшеничная грубого помола органическая; ГСТУ 46.004-99; Производитель: ООО "Органик Оригинал", г. Киев, ул. Новозабарская, 21-а; чек № 8/1041/125 от 19.10.2016; вомитоксин 0,40 мг на кг;

3. Мука пшеничная "Зеленый млын" цельнозерновая молотая на каменных жерновах ГСТУ 46.004-99; Производитель: ООО "Буртехпостач", г. Львов, ул. Стрыйская, 202; чек № 8/1041/123 от 19.10.2016; вомитоксин 0,38 мг на кг;

4. Мука цельнозерновая жернового помола из зерна пшеницы спельты (обойная) ГСТУ 46.004-99; Производитель: ООО "Буртехпостач", г. Львов, ул. Стрыйская, 202; чек № 8/1041/122 от 19.10.2016; вомитоксин 0,39 мг на кг;

Такие показатели тоже свидетельствуют о соответствии продукции НД.

Испытания образцов проводились согласно ГОСТ 26361-84 "Мука. Метод определения белизны", ГОСТ 27839-88 "Мука пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины" и МВ.ВЛ. 5.4-07-2013 "Иммуноферментный метод определения микотоксинов ИФА (Elisa)".

Напомним, как сообщал УНН, в киевском хлебе обнаружены плесневые грибы.

Справка УНН: микотоксины (грибковые яды) производятся плесневыми и другими микроскопическими грибами. Среди микотоксинов есть вещества, способные вызывать мутации, неправильное внутриутробное формирование организма и даже рак.

T-2 токсин (известные также, как "желтый дождь") - трихотеценовый микотоксин, продуцируемый плесневыми грибами рода фузариум, чрезвычайно токсичен для эукариотических организмов. Этот микотоксин, был использован в качестве биологического оружия. Вследствие употребления заплесневелых зерна или муки возникают отравления человека или сельскохозяйственных животных.

Вомитоксин (другое название - дезоксиниваленол), это микотоксин, который производит Fusarium graminearum - гриб, часто вырастает на ячмене, кукурузе, пшенице. Действие вомитоксина заключается в негативном влиянии на желудочно-кишечный тракт.

Низкие концентрации вомитоксина могут подавлять иммунную систему.