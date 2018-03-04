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Соціал-демократи Німеччини рахують голоси за союз з Меркель

Соціал-демократи Німеччини рахують голоси за союз з Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У штаб-квартирі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Берліні ведуть підрахунок голосів членів партії щодо того, чи схвалюють вони коаліційну угоду та, відповідно, створення нової “великої коаліції” із блоком канцлерки Анґели Меркель ХДС/ХСС. Про це повідомляє DW з посиланням на агентство dpa, інформує УНН.

У штаб-квартирі працюють спеціальні автомати для швидкого відкривання конвертів — вони здатні обробляти близько 20 тисяч листів на годину. Загалом могли проголосувати майже 464 тисячі соціал-демократів. У керівництві партії заявляють, що активність однопартійців при голосуванні була високою, та сподіваються на схвалення угоди.

Очікується, що результати мають оголосити сьогодні зранку.

Опитування показували перевагу варіанту “за” коаліцію. Проте, якщо переможе варіант “ні” й урядова більшість не буде створена через рішення соціал-демократів, слово буде за президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром. Лише президент має право вносити на голосування до Бундестагу кандидатуру канцлера. Від того, як проголосують депутати, буде в підсумку залежати, чи буде в Німеччині незабаром новий уряд або нові вибори.

Як повідомляв УНН, Меркель заявила, що її партії потрібні нові обличчя.

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