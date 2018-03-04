Социал-демократы Германии считают голоса за союз с Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В штаб-квартире Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине ведут подсчет голосов членов партии о том, одобряют-ли они коалиционное соглашение и, соответственно, создание новой “большой коалиции” с блоком канцлера Ангелы Меркель ХДС / ХСС. Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство dpa, информирует УНН.
В штаб-квартире работают специальные автоматы для быстрого открывания конвертов — они способны обрабатывать около 20 тысяч писем в час. В общем могли проголосовать почти 464 тысячи социал-демократов. В руководстве партии заявляют, что активность однопартийцев при голосовании была высокой, и надеются на одобрение сделки.
Ожидается, что результаты должны объявить сегодня утром.
Опросы показывали предпочтение варианту “за” коалицию. Однако, если победит вариант “нет” и правительственное большинство не будет создано из-за решение социал-демократов, слово будет за президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Только президент имеет право вносить на голосование в Бундестаг кандидатуру канцлера. От того, как проголосуют депутаты, будет в итоге зависеть, будет ли в Германии вскоре новое правительство или новые выборы.
Как сообщал УНН, Меркель заявила, что ее партии нужны новые лица.