Социал-демократы Германии считают голоса за союз с Меркель

В штаб-квартире работают специальные автоматы для быстрого открывания конвертов — они способны обрабатывать около 20 тысяч писем в час. В общем могли проголосовать почти 464 тысячи социал-демократов. В руководстве партии заявляют, что активность однопартийцев при голосовании была высокой, и надеются на одобрение сделки.

Ожидается, что результаты должны объявить сегодня утром.

Опросы показывали предпочтение варианту “за” коалицию. Однако, если победит вариант “нет” и правительственное большинство не будет создано из-за решение социал-демократов, слово будет за президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Только президент имеет право вносить на голосование в Бундестаг кандидатуру канцлера. От того, как проголосуют депутаты, будет в итоге зависеть, будет ли в Германии вскоре новое правительство или новые выборы.

Как сообщал УНН, Меркель заявила, что ее партии нужны новые лица.