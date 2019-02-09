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Сотні тисяч людей вийшли на антиурядовий протест у Римі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сотні тисяч людей у Римі відгукнулись на заклики італійських профспілок і вийшли в суботу, 9 лютого, на акцію протесту проти економічних заходів уряду країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.

Вказано, що під гаслом "Майбутнє для роботи" демонстранти закликали уряд забезпечити кращі державні та приватні інвестиції, провести фундаментальні реформи економіки та створити нові робочі місця.

Як зазначається, це найбільша подібна демонстрація в Італії за останні чотири роки. Профспілки звинувачують італійський уряд у надто малих інвестиціях для підтримки економіки. Крім того, заходи запланованої пенсійної реформи вони вважають недостатніми. Також профспілки переконані, що запровадження базового доходу допоможе боротися з бідністю та безробіттям у країні.

З березня 2018 року в Італії керує коаліція із правопопулістської партії "Ліга Півночі" та популістського "Руху п'яти зірок". За останні три місяці 2018 року італійська економіка скоротилася через падіння експорту. 

Нагадаємо, уряд Італії затвердив зниження пенсійного віку.

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