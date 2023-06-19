Сотні пакистанців загинули в результаті аварії човна з біженцями біля Греції

Цитата

«Наші думки та молитви з вами, і ми молимося, щоб душі померлих знайшли вічний спокій. Цей трагічний інцидент підкреслює нагальну потребу розглянути та засудити огидний акт незаконної торгівлі людьми», — сказав Санджрані.

Деталі

Близько 750 чоловіків, жінок і дітей перебували на заповненому човні, коли він перекинувся минулого тижня, повідомляє Управління ООН з питань міграції, у результаті чого загинули сотні людей.

Як повідомляє CNN, влада Греції ще не підтвердила кількість загиблих під час аварії.

Прем’єр-міністр Пакістану Шехбаз Шаріф оголосив понеділок національним днем жалоби за тими, хто загинув під час затоплення човна. Також він наказав провести «розслідування інциденту на високому рівні»

Трагедія стала однією з найстрашніших у Середземному морі, за словами Комісара ЄС з внутрішніх питань Ільви Йоханссон, зазначили в CNN.

Додамо

Грецька влада зіткнулася з критикою через те, як рятувальні служби впоралися з катастрофою. Минулого тижня грецька влада спростувала заяви про те, що човен перекинувся після спроби берегової охорони відбуксирувати його до берега.

Влада спочатку заявляла, що берегова охорона трималася на відстані, але її допомогу «було відхилено» після того, як вони кинули на судно трос, щоб «стабілізуватись і перевірити, чи потрібна допомога».

Але Тарек Альдрообі, у якого родичі були на борту судна, розповів CNN, що вони бачили, як грецькі служби буксирувала судно тросами. Але заявив, що вони були прив’язані «не в тих місцях», через що човен перекинувся.

Доповнення

CNN пише, що Пакистан перебуває у розпалі найгіршої економічної кризи за десятиліття, а спроби отримати фінансову допомогу від Міжнародного валютного фонду ускладнюються політичними потрясіннями в країні.

Попри небезпеку, десятки тисяч людей готові ризикнути всім, щоб здійснити небезпечну подорож до Європи в пошуках кращого життя. Водночас багато європейських країн посилили свої кордони, зазначили в CNN.