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Сотни пакистанцев погибли в результате крушения лодки с беженцами возле Греции

Киев • УНН

 • 946772 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Более 300 граждан Пакистана погибли во время затопления переполненного рыболовного траулера у побережья Греции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на председателя сената Пакистана Мухаммада Садик Санджрани, пишет УНН.

Сотни пакистанцев погибли в результате крушения лодки с беженцами возле Греции

Цитата

«Наши мысли и молитвы с вами, и мы молимся, чтобы души умерших обрели вечный покой. Этот трагический инцидент подчеркивает настоятельную необходимость рассмотреть и осудить отвратительный акт незаконной торговли людьми», — сказал Санджрани.

Детали

Около 750 мужчин, женщин и детей находились на заполненной лодке, когда она перевернулась на прошлой неделе, сообщает Управление ООН по вопросам миграции, в результате чего погибли сотни людей.

Как сообщает CNN, власти Греции еще не подтвердили количество погибших во время аварии.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф объявил понедельник национальным днем траура по тем, кто погиб во время затопления лодки. Также он приказал провести «расследование инцидента на высоком уровне»

Трагедия стала одной из самых страшных в Средиземном море, по словам Комиссара ЕС по внутренним вопросам Ильвы Йоханссон, отметили в CNN.

Добавим

Греческие власти столкнулись с критикой из-за того, как справились с катастрофой. На прошлой неделе греческие власти опровергли заявления о том, что лодка перевернулась после попытки береговой охраны отбуксировать ее к берегу.

Власти сначала заявляли, что береговая охрана держалась на расстоянии, но ее помощь «была отклонена» после того, как они бросили на судно трос, чтобы «стабилизироваться и проверить, нужна ли помощь».

Но Тарек Альдрооби, у которого родственники были на борту судна, рассказал CNN, что они видели, как греческие власти буксировали судно тросами. Но заявил, что они были привязаны не в тех местах», из-за чего лодка перевернулась.

Дополнение

CNN пишет, что Пакистан находится в разгаре худшего экономического кризиса за десятилетие, а попытки получить финансовую помощь от Международного валютного фонда осложняются политическими потрясениями в стране.

Несмотря на опасность, десятки тысяч людей готовы рискнуть всем, чтобы совершить опасное путешествие в Европу в поисках лучшей жизни. В то же время многие европейские страны усилили свои границы, отметили в CNN.

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