Сотні мумій та піраміду невідомої цариці розкопали біля гробниці Тутанхала
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Поруч із гробницею давньоєгипетського фараона Тутанхамона археологи розкопали піраміду невідомої цариці та знайшли сотні мумій.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Live Science.
Деталі
Протягом останніх двох років археологи працювали в Саккарі, археологічному місці в Гізі, приблизно за 32 кілометри на південь від Каїра. Нещодавно вони виявили скарбницю трун і мумій, які, можливо, належали деяким із найближчих генералів і радників короля Тутанхафа під час його правління (1333 р. до н. е. до його смерті в 1323 р. до н. е.).
Археологи також звернули увагу на розташовану неподалік піраміду, яка належала Теті, першому царю Шостої династії Єгипту.
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Похований у цих шахтах археологи знайшли «величезний вапняковий саркофаг» разом із «300 прекрасними трунами періоду Нового царства», – сказав учений Хавасс.
Якщо виявлення трун не було досить вражаючим, то коли дослідники підняли кришки трун, вони були здивовані, виявивши мумії в хорошому стані, навіть після багатьох століть.
«Це показує, що муміфікація досягла свого піку в Новому Королівстві. Деякі труни мають дві кришки, а найдивовижніша труна має маску жінки, повністю виготовлену з чистого золота», — сказав Хавасс.
Крім того, дослідники знайшли піраміду на честь королеви, особа якої раніше була невідома.
Єгиптолог Захі Хавасс і одна з мумій, виявлених у Саккарі, місці розкопок за межами Каїра.
«Відтоді ми виявили, що її звали Нейт, і вона ніколи раніше не була відома в історичних записах», — сказав Хавасс. «Дивно буквально переписати те, що ми знаємо про історію, додавши нову королеву до наших записів».
Добірка трун і предметів старовини, знайдених на місці розкопок, буде виставлена у Великому єгипетському музеї в Гізі, відкриття якого планується наступного року.
Нагадаємо
Єгипет представив у вересні саркофаг, якому понад 3200 років, знайдений в археологічних розкопках Саккара на південь від Каїра