Сотні мумій та піраміду невідомої цариці розкопали біля гробниці Тутанхала

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 92207 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 102634 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 136230 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 164924 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 209717 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 214999 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 428772 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 231113 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197263 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 384987 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.4 м/с
93 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 90491 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 90017 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 91841 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 82148 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 90930 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 92210 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 428774 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 384988 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 595813 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 721489 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 23405 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 94836 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 130599 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 214516 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 239259 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Сотні мумій та піраміду невідомої цариці розкопали біля гробниці Тутанхала

Сотні мумій та піраміду невідомої цариці розкопали біля гробниці Тутанхала

Київ • УНН

 • 645408 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Поруч із гробницею давньоєгипетського фараона Тутанхамона археологи розкопали піраміду невідомої цариці та знайшли сотні мумій.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Live Science.

Деталі

Протягом останніх двох років археологи працювали в Саккарі, археологічному місці в Гізі, приблизно за 32 кілометри на південь від Каїра. Нещодавно вони виявили скарбницю трун і мумій, які, можливо, належали деяким із найближчих генералів і радників короля Тутанхафа під час його правління (1333 р. до н. е. до його смерті в 1323 р. до н. е.).

Археологи також звернули увагу на розташовану неподалік піраміду, яка належала Теті, першому царю Шостої династії Єгипту.

Цитата

Похований у цих шахтах археологи знайшли «величезний вапняковий саркофаг» разом із «300 прекрасними трунами періоду Нового царства», – сказав учений Хавасс.

Якщо виявлення трун не було досить вражаючим, то коли дослідники підняли кришки трун, вони були здивовані, виявивши мумії в хорошому стані, навіть після багатьох століть.

«Це показує, що муміфікація досягла свого піку в Новому Королівстві. Деякі труни мають дві кришки, а найдивовижніша труна має маску жінки, повністю виготовлену з чистого золота», — сказав Хавасс.

Крім того, дослідники знайшли піраміду на честь королеви, особа якої раніше була невідома.

Єгиптолог Захі Хавасс і одна з мумій, виявлених у Саккарі, місці розкопок за межами Каїра.

Єгиптолог Захі Хавасс і одна з мумій, виявлених у Саккарі, місці розкопок за межами Каїра.

«Відтоді ми виявили, що її звали Нейт, і вона ніколи раніше не була відома в історичних записах», — сказав Хавасс. «Дивно буквально переписати те, що ми знаємо про історію, додавши нову королеву до наших записів».

Добірка трун і предметів старовини, знайдених на місці розкопок, буде виставлена ​​у Великому єгипетському музеї в Гізі, відкриття якого планується наступного року.

Нагадаємо

Єгипет представив у вересні саркофаг, якому понад 3200 років, знайдений в археологічних розкопках Саккара на південь від Каїра

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,449.80
Золото
$3,160.49
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.88
Ethereum
$1,858.36