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Сотни мумий и пирамиду неизвестной царицы раскопали возле гробницы Тутанхала

Киев • УНН

 • 645404 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Рядом с гробницей древнеегипетского фараона Тутанхамона археологи раскопали пирамиду неизвестной царицы и обнаружили сотни мумий.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Live Science.

Детали

В течение последних двух лет археологи работали в Саккаре, археологическом месте в Гизе, примерно в 32 километрах к югу от Каира. Недавно они обнаружили сокровищницу гробов и мумий, которые, возможно, принадлежали некоторым из ближайших генералов и советников короля Тутанхафа во время его правления (1333 г. до н. э. до его смерти в 1323 г. до н. э.).

Археологи также обратили внимание на расположенную неподалеку пирамиду, принадлежавшую Тете, первому царю Шестой династии Египта.

Цитата

Похороненный в этих шахтах археологи обнаружили «огромный известняковый саркофаг» вместе с «300 прекрасными гробами периода Нового царства», – сказал ученый Хавасс.

Если обнаружение гробов не было достаточно впечатляющим, то когда исследователи подняли крышки гробов, они были удивлены, обнаружив мумии в хорошем состоянии, даже после многих веков.

Это показывает, что мумификация достигла своего пика в Новом Королевстве. Некоторые гробы имеют две крышки, а самый удивительный гроб имеет маску женщины, полностью изготовленную из чистого золота», — сказал Хавасс.

Кроме того, исследователи нашли пирамиду в честь королевы, личность которой раньше была неизвестна.

"С тех пор мы обнаружили, что ее звали Нейт, и она никогда раньше не была известна в исторических записях", - сказал Хавасс. «Странно буквально переписать то, что мы знаем об истории, добавив новую королеву к нашим записям».

Подборка гробов и предметов старины, найденных на месте раскопок, будет выставлена в Большом египетском музее в Гизе, открытие которого планируется в следующем году.

Напомним

Египет представил в сентябре саркофаг, которому более 3200 лет, найден в археологических раскопках Саккара к югу от Каира

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