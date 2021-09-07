Сотні медичних центрів під загрозою закриття в Афганістані - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сотні медичних закладів в Афганістані загрожує неминуче закриття, оскільки західним спонсорам, які їх фінансують, заборонено мати справу з новим урядом Талібану. Про це пише УНН з посиланням на Reutersю
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Близько 90% з 2300 закладів охорони здоров’я по всій країні, можливо, доведеться закрити вже цього тижня, сказав регіональний директор з питань надзвичайних ситуацій ООН Рік Бреннан.
Він сказав, що, можливо, західні спонсори мали принципи, які заважали їм мати справу з талібами, не вдаючись до деталей.
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“У нас буде пауза в роботі у значній частині з них (закладів охорони здоров’я). За деякими оцінками, до 90% припинять роботу, ймовірно, пізніше цього тижня, і це буде пов’язано зі збільшенням захворюваності та смертності”, — сказав Бреннан.
За його словами, ВООЗ намагається заповнити цю прогалину, постачаючи матеріали, обладнання та фінансування для 500 медичних центрів.
Він додав, що агентство також підтримує зв’язки з Катаром для доставки медичних послуг літаком.
"Ми сподіваємось, що найближчим тижнем до Кабула буде доставлено до двох-трьох літаків вантажів з уряду Катару, ймовірно",-сказав він.
Нагадаємо
США посприяли першій операції по евакуації своїх громадян з Афганістану після виведення американських військ з країни 31 серпня.