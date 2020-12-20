СОТ заявила про відновлення світової торгівлі після "шоку" через коронавірус

"У третьому кварталі обсяг торгівлі товарами зріс на 11,6% в порівнянні з попереднім кварталом після падіння на 12,7% у другому кварталі. Незважаючи на стрибок, обсяги торгівлі з липня по вересень, як і раніше були на 5,6% нижче, ніж за той же період минулого року", - повідомили в СОТ.

У більш промислово розвинених регіонах, як зазначено, спостерігалося більш швидке відновлення товарного експорту, в той час як темпи зростання були більш стриманими в регіонах, які непропорційно експортують природні ресурси.

Двозначне зростання експорту в порівнянні з попереднім кварталом було зафіксоване в Північній Америці (20,1%), Європі (19,3%) та Азії (10,1%), тоді як більш слабке зростання спостерігалося в Південній і Центральній Америці (3,1%) і "інших регіонах" (3,3%).

Однак у річному обчисленні експорт в третьому кварталі все ще знижувався в Північній Америці (-9,0%), Європі (-5,4%), Південній і Центральній Америці (-3,4%) і інших регіонах (-11,4 %). Єдиним винятком стала Азія (+ 0,4%), де регіональний експорт трохи перевищив рівень аналогічного періоду минулого року.

Обсяги імпорту товарів найшвидше зростали в Північній Америці (16,6% в порівнянні з попереднім кварталом) і Європі (15,0%) в третьому кварталі після різкого падіння в другому кварталі. На відміну від більш високих показників експорту, імпорт товарів в Азії в третьому кварталі виріс на 2,1%, що передбачає збільшення позитивного сальдо торгового балансу в регіоні. У Південній і Центральній Америці в третьому кварталі було зафіксовано додаткове зниження на 0,7% в порівнянні з попереднім кварталом, у той час як імпорт з інших регіонів в сукупності збільшився на 3,2%.

Обсяги імпорту товарів знизилися в третьому кварталі в порівнянні з тим же періодом попереднього року в усіх регіонах, включаючи Північну Америку (-4,7%), Південну і Центральну Америку (-19,4%), Європу (-6,4%), Азію (-4,7%) і інші регіони (-14,7%).

"Прискорення зростання обсягу торгівлі товарами в третьому кварталі збіглося з ослабленням карантинних заходів в Європі і Північній Америці... Навпаки, торгівля залишалася слабкою в Південній і Центральній Америці та інших регіонах через сплеск COVID-19 і відсутність можливостей фіскальної і грошово-кредитної політики", - вказали в СОТ.

Обсяг світової торгівлі товарами за перші три квартали 2020 року наразі знизився на 8,2% у порівнянні з тим же періодом минулого року. Це падіння менше, ніж прогнозоване зниження на 9,2% на весь 2020 рік в останньому торговому прогнозі СОТ, але зростання за весь рік багато в чому залежить від того, чи позначиться недавній сплеск захворюваності на COVID-19 на торгівлі в четвертому кварталі, зауважили у СОТ.

Нагадаємо, Україна на тлі коронакризи втратила майже 7,5% зовнішньої торгівлі.