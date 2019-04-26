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СОТ створила третейську групу щодо спору РФ і ЄС стосовно мит

СОТ створила третейську групу щодо спору РФ і ЄС стосовно мит

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Світова організація торгівлі (СОТ) затвердила третейську групу щодо спору Росії з Євросоюзом у зв'язку з антидемпінговим заходом щодо російського холоднокатаного прокату. Про це повідомляє прес-служба мінекономрозвитку РФ, передає УНН.

"26 квітня 2018 року на засіданні Органу з вирішення спорів Світової організації торгівлі було ухвалено рішення про створення третейської групи у спорі Росії з ЄС у зв'язку з антидемпінговим заходом щодо російського холоднокатаного прокату", - вказали у мінекономрозвитку РФ.

Як зазначається, такий антидемпінговий захід застосовується ЄС з 5 серпня 2016 року. Розмір антидемпінгових мит становить для ВАТ ММК 18,7%, для ПАТ "Северсталь" - 34%, для ПАТ "НЛМК" і всіх інших компаній - 36,1%.

У зв'язку з цим Росія почала спір з ЄС у СОТ і після стадії формальних консультацій запросила затвердити третейську групу. 

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