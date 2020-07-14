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Сорочинський ярмарок-2020 відмінили

Сорочинський ярмарок-2020 відмінили

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Цьогорічний національний Сорочинський ярмарок у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області не відбудеться - вперше за свою історію. Таке рішення ухвалили організатори заходу, передає УНН з посиланням на пресслужбу ТОВ "Сорочинський ярмарок".

"Організатор національного Сорочинського ярмарку — ТОВ “Сорочинський ярмарок” інформує потенційних учасників та гостей про те, що нами прийнято рішення про не проведення цьогорічного Сорочинського ярмарку саме в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області“, — повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що попри те, що епідемічна ситуація в Україні із захворюваністю на COVID-19 наразі є стабілізованою, карантинні обмеження знімаються, працюють найбільші оптові ринки, а на серпень дозволено проведення масштабних виставок в Україні та заходів на Полтавщині, “політика подвійних стандартів щодо національного Сорочинського ярмарку продовжується, і тому ми не можемо піддавати можливій небезпеці тих, хто любить ярмарок і приїздить на нього, людей, яких ми також любимо та поважаємо”.

“До того ж, ми не дозволимо окремим деструктивним силам, що розпочали збір підписів проти проведення ярмарку та планують повторення подій "новосанжарського синдрому“ в селі Великі Сорочинці, зашкодити іміджу заходу, який має багатовікову історію і який наше товариство готує і проводить з 1999 року”, — зазначили в пресслужбі.

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що в цьому році не відбудеться паломництво хасидів в Умань на святкування Рош ха-Шана в традиційному форматі.

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