Соратник Саакашвілі купив за гроші Курченко Bentley - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що спільник Міхеіла Саакашвілі купив на гроші Сергія Курченко автомобіль Bentley, передає УНН.
"На гроші отримані від довіреної особи С.Курченко на організацію масових протестів, довірена особа М.Саакашвілі - Сіверіон Донгадзе, купив б/у автомобіль Bentley, номерний знак АА0400ХІ, для організації постачання наметового містечка, підвезення води, дров і продуктів", - повідомив нардеп.
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Він також уточнив, що автомобіль був зареєстрований на керівника Бориспільської партійної організації "Руху Нових Сил Саакашвілі" Ярослава Сарафинюка.
"Тому, поки одні мітингувальники мерзли в наметах, інші, на гроші Сергія Курченко, купували собі Bentley, як справжні українські борці з корупцією", - додав Геращенко.
Нагадаємо, екс-глава Одеської ОДА, колишній президент Грузії Міхеїл співпрацював з членами організованого злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича, в першу чергу Сергієм Курченко, за гроші яких Саакашвілі і його оточення проводили фінансування ініційованих ними акцій протесту заради захоплення державної влади в Україні.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.