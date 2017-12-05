Сообщник Саакашвили купил за деньги Курченко Bentley - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что сообщник Михэила Саакашвили купил на деньги Сергея Курченко автомобиль Bentley, передает УНН.
"На деньги полученные от доверенного лица С. Курченко на организацию массовых протестов, доверенное лицо М. Саакашвили - Сиверион Донгадзе, купил б/у автомобиль Bentley, номерной знак АА0400ХІ, для организации снабжения палаточного городка, подвоза воды, дров и продуктов", - сообщил нардеп.
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Он также уточнил, что автомобиль был зарегистрирован на руководителя Бориспольской партийной организации “Руха Нових Сил Саакашвили” Ярослава Сарафинюка.
"Поэтому, пока одни митингующие мёрзли в палатках, другие, на деньги Сергея Курченко, покупали себе Bentley, как настоящие украинские борцы с коррупцией", - добавил Геращенко.
Напомним, экс-глава Одесской ОГА, бывший президент Грузии Михеил сотрудничал с членами организованной преступной группировки экс-президента Виктора Януковича, в первую очередь Сергеем Курченко, за деньги которых Саакашвили и его окружение проводили финансирование инициированных ими акций протеста ради захвата государственной власти в Украине.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.