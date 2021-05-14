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Соратник Кличка намагається відкупитися від слідства: фото і відео обшуків - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. "Гаманець" мера Києва Віталія Кличка екснардеп Артур Палатний намагається зам'яти кримінальні справи, за якими у нього днями пройшли обшуки. Про це повідомляє телеграм-канал "Киев Власть", передає УНН.

Соратник Кличка намагається відкупитися від слідства: фото і відео обшуків - ЗМІ

Деталі

"Нещодавно у гаманця Кличко Артура Палатного були проведені слідчі дії. Правоохоронці вилучили у нього таблички з чорною бухгалтерією і величезні суми готівки. А вже сьогодні наполегливо повзуть чутки про те, що він в екстреному порядку намагається домовитися і за гроші зам'яти кримінальні справи, а також повернути вилучені речові докази", - повідомив ТГ-канал.

Він також опублікував надані правоохоронцями фото і відео з обшуків.

"Порядні співробітники правоохоронних органів надали нам фото обшуків і вилученого на них майна Артура, нажитого "непосильною працею". Сподіваємося, що це остудить його запал в спробах уникнути відповідальності", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, крім місця проживання Артура Палатного, обшуки на цьому тижні пройшли в низці комунальних підприємств Києва, департаментів КМДА, а також на фірмі, пов'язаній з "смотрящим" Денисом Комарницьким.

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