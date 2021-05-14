Соратник Кличко пытается откупиться от следствия: фото и видео обысков - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. “Кошелек” мэра Киева Виталия Кличко экс-нардеп Артур Палатный пытается замять уголовные дела, по которым у него на днях прошли обыски. Об этом сообщает телеграм-канал “Киев Власть”, передает УНН.
Детали
“Недавно у кошелька Кличко Артура Палатного были проведены следственные действия. Правоохранители изъяли у него таблички с черной бухгалтерией и огромные суммы нала. А уже сегодня упорно ползут слухи о том, что он в экстренном порядке пытается договориться и за деньги замять уголовные дела, а также вернуть изъятые вещдоки”, - сообщил ТГ-канал.
Он также опубликовал предоставленные правоохранителями фото и видео с обысков.
“Порядочные сотрудники правоохранительных органов предоставили нам фото обысков и изъятого на них имущества Артура, нажитого “непосильным трудом”. Надеемся, что это остудит его пыл в попытках избежать ответственности”, - подчеркивается в сообщении.
Напомним, помимо места жительства Артура Палатного, обыски на этой неделе прошли в ряде коммунальных предприятий Киева, департаментов КГГА, а также на фирме, связанной со “смотрящим” Денисом Комарницким.