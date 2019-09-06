Sony представила ювілейну версію плеєра Walkman до 40-річчя пристрою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Компанія Sony до 40-річного ювілею культового плеєра Walkman представила спеціальну версію цього пристрою. Про це повідомив у четвер інтернет-портал Cnet, інформує УНН.
Новинка була анонсована на міжнародній виставці електроніки IFA у Берліні. Вона буде продаватися в спеціальному чохлі, який повторює дизайн оригінального касетного плеєра, вперше вийшов в 1979 році.
В іншому нова модель являє собою сучасний плеєр під керуванням операційної системи Android, призначений для програвання цифрових музичних файлів. Касетної деки в пристрої немає, проте в нього завантажені кілька екранних заставок, що імітують програвання аудіокасет, колір яких змінюється в залежності від типу музичного файлу.
Діагональ HD-дисплея нового Walkman - 3,6 дюйма. Як заявляють в Sony, заряду акумулятора повинно вистачити на 26 годин безперервної роботи.
Sony's 40th anniversary Walkman is a beauty https://t.co/PK7C0UTqAB— CNET (@CNET) September 6, 2019
Ціна і дата виходу ювілейного плеєра в США та інших країнах поки невідомі. Однак, за даними Cnet.com, в Австралії його почнуть продавати з грудня по ціні 599 австралійських доларів (близько 400 доларів).
Нагадаємо, творець MP3 заявив про "смерть" цього аудіоформату.