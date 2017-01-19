Солом’янський суд Києва заарештував "Toyota" судді М.Чауса
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Автівка “Toyota Land Cruiser Prado”, номінальний власник якої — 73-річна мати судді Дніпровського суду Києва Миколи Чауса, є речовим доказом у кримінальному провадженні й наразі, за рішенням Солом’янського районного суду Києва, перебуває під арештом та зберігається на території Національного антикорупційного бюро України, передає УНН із посиланням на прес-службу НАБУ.
Як повідомили у прес-службі, ухвалу суду, яка дозволила вилучити детективам вказану автівку, й постанову про закріплення за нею статусу речового доказу у серпні 2016 року, не скасовано. Відтак, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, суд не мав законних підстав ухвалювати рішення про повернення авто власнику, що зробив 12 січня.
"13 січня детективи Бюро оскаржили рішення Солом’янського районного суду Києва про повернення авто власнику: скарга подана до Апеляційного суду Києва", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України викликало на допит суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса як підозрюваного на 9 годину 16 січня.
У НАБУ нагадали, що 9 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України викрили суддю М.Чауса під час отримання неправомірної вигоди (хабара) у сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.
6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України.
З 12 вересня суддю М.Чаусу оголошено у національний розшук. Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 14 листопада 2016 року суддя М.Чаус офіційно оголошений у міжнародний розшук.