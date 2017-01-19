Соломенский суд Киева арестовал "Toyota" судьи Н.Чауса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Автомобиль "Toyota Land Cruiser Prado", номинальный владелец которой - 73-летняя мать судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса, является вещественным доказательством в уголовном производстве и сейчас, по решению Соломенского районного суда Киева, находится под арестом и сохраняется на территории Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Как сообщили в пресс-службе, решение суда, которое позволило изъять детективам указанную машину, и постановление о закреплении за ней статуса вещественного доказательства в августе 2016 года, не отменено. Поэтому, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины, суд не имел законных оснований принимать решение о возвращении авто владельцу, что сделал 12 января.
"13 января детективы Бюро обжаловали решение Соломенского районного суда Киева о возвращении авто владельцу: жалоба подана в Апелляционный суд Киева", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса как подозреваемого на 9:00 16 января.
В НАБУ напомнили, что 9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили судью Н.Чауса при получении неправомерной выгоды (взятки) в сумме 150 тыс. долл. (Более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.
6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.
С 12 сентября судья Н.Чаус объявлен в национальный розыск. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, 14 ноября 2016 года судья Н.Чаус официально объявлен в международный розыск.