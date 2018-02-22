Солдата з частини на Кіровоградщині засудили за дезертирство
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 лютого. УНН. Шевченківський районний суд Запоріжжя засудив до арешту строком на 6 місяців за дезертирство солдата однієї з військових частин на Кіровоградщині. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Південного регіону України, передає УНН.
“Встановлено, що вказаний військовослужбовець, призваний до лав ЗС України за мобілізацією, наприкінці серпня 2014 року з метою зовсім ухилитися від несення обов’язків військової служби самовільно залишив розташування військової частини і був відсутній до середини вересня 2017 року”, – повідомили в прес-службі.
Також в прес-службі додали, що весь цей час солдат проводив на власний розсуд.
При призначенні покарання суд урахував особу обвинуваченого та обставини справи, зокрема, його щире каяття, добровільне з’явлення із зізнанням та вчинення злочину внаслідок збігу тяжких сімейних обставин.
Публічне обвинувачення в суді підтримувала військова прокуратура Запорізького гарнізону Південного регіону України.
Нагадаємо, суд виправдав військового, якого звинувачували в дезертирстві під Іловайськом.