Солдата из части в Кировоградской области осудили за дезертирство

“Установлено, что указанный военнослужащий, призванный в ряды ВС Украины по мобилизации, в конце августа 2014 года с целью вовсе уклониться от несения обязанностей военной службы самовольно покинул расположение воинской части и отсутствовал до середины сентября 2017 года”, – сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что все это время солдат проводил по своему усмотрению.

При назначении наказания суд учел личность обвиняемого и обстоятельства дела, в частности, его искреннее раскаяние, добровольное явление с признанием и совершение преступления вследствие стечения тяжелых семейных обстоятельств.

Публичное обвинение в суде поддерживала военная прокуратура Запорожского гарнизона Южного региона Украины.

Напомним, суд оправдал военного, которого обвиняли в дезертирстве под Иловайском.