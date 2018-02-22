Солдата из части в Кировоградской области осудили за дезертирство
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 февраля. УНН. Шевченковский районный суд Запорожья приговорил к аресту сроком на 6 месяцев за дезертирство солдата одной из воинских частей в Кировоградской области. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины, передает УНН.
“Установлено, что указанный военнослужащий, призванный в ряды ВС Украины по мобилизации, в конце августа 2014 года с целью вовсе уклониться от несения обязанностей военной службы самовольно покинул расположение воинской части и отсутствовал до середины сентября 2017 года”, – сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе добавили, что все это время солдат проводил по своему усмотрению.
При назначении наказания суд учел личность обвиняемого и обстоятельства дела, в частности, его искреннее раскаяние, добровольное явление с признанием и совершение преступления вследствие стечения тяжелых семейных обстоятельств.
Публичное обвинение в суде поддерживала военная прокуратура Запорожского гарнизона Южного региона Украины.
Напомним, суд оправдал военного, которого обвиняли в дезертирстве под Иловайском.