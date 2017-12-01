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Солдат, який стріляв у цивільних на Херсонщині, був напідпитку

Київ • УНН

 • 12758 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 1 грудня. УНН. На Херсонщині солдат у нетверезому стані відправився у самоволку та з автомата відкрив вогонь по місцевим жителям. Про це кореспонденту УНН розповів заступник війського прокурора Херсонського гарнізону Сергій Додурич.

“Як виявилось, цей службовець під час вчинення дії перебував у стані алкогольного сп’яніння. Йому обрано запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою строком до 60 діб. Відкрито кримінальне провадження за статею „хуліганство“. Покарання передбачене від 3 до 7 років” — розповів С.Додурич.

Нагадаємо, 21-річний солдат військової частини, яка дислокується неподалік від Чаплинки, залишив свій пост та приїхав до магазину. У цей час біля супермаркету перебувала група місцевих жителів. Між військовослужбовцем та громадянами виник конфлікт. Солдат дістав автомат Калашнікова та здійснив кілька пострілів. У результаті вогнепальне поранення ноги отримав 29-річний чоловік. Постраждалий прооперований, стан його здоров’я задовільний.

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