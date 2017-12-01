Солдат, который стрелял в гражданских в Херсонской области, был пьян

"Как оказалось, этот служащий во время совершения действия находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 60 суток. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Наказание предусматривает от 3 до 7 лет", - рассказал С.Додурич.

Напомним, 21-летний солдат воинской части, которая дислоцируется неподалеку от Чаплинки, оставил свой пост и приехал в магазин. В это время возле супермаркета находилась группа местных жителей. Между военнослужащим и гражданами возник конфликт. Солдат достал автомат Калашникова и совершил несколько выстрелов. В результате огнестрельное ранение ноги получил 29-летний мужчина. Пострадавший прооперирован, состояние его здоровья удовлетворительное.