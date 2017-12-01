Солдат, который стрелял в гражданских в Херсонской области, был пьян

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77149 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 66728 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73916 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81424 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117912 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115087 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143978 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107380 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108809 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113354 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Солдат, который стрелял в гражданских в Херсонской области, был пьян

Солдат, который стрелял в гражданских в Херсонской области, был пьян

Киев  •  УНН

 • 12757 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Херсонской области солдат в нетрезвом состоянии отправился в самоволку и из автомата открыл огонь по местным жителям. Об этом корреспонденту УНН рассказал заместитель военного прокурора Херсонского гарнизона Сергей Додурич.

"Как оказалось, этот служащий во время совершения действия находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 60 суток. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Наказание предусматривает от 3 до 7 лет", - рассказал С.Додурич.

Напомним, 21-летний солдат воинской части, которая дислоцируется неподалеку от Чаплинки, оставил свой пост и приехал в магазин. В это время возле супермаркета находилась группа местных жителей. Между военнослужащим и гражданами возник конфликт. Солдат достал автомат Калашникова и совершил несколько выстрелов. В результате огнестрельное ранение ноги получил 29-летний мужчина. Пострадавший прооперирован, состояние его здоровья удовлетворительное.

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