“Сокіл” вдруге завдав поразки чинному чемпіону України з хокею

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. В рамках другого матчу 14-го туру регулярного чемпіонату УХЛ свою другу очну зустріч в сезоні провели київський “Сокіл” і “Кременчук”, інформує УНН з посиланням на сайт УХЛ.

Основний час зустрічі завершився бойовою нічиєю 2:2. За киян двічі відзначився Голубіч, а за чинних чемпіонів забивали Тютченко та Деніскін.

У додатковому часі переможну шайбу на свій рахунок записав Рубан, а команди розділили 3 очка на користь “Сокола”. Таким чином він зайняв чисте друге місце в турнірній таблиці, з відставанням на 1 бал від “Донбасу”. “Кременчук” на один пункт відстає від “Сокола”.

Додамо, що у попередній грі команди “Сокіл” також святкував виграш. Вже 6-го грудня команди проведуть третій матч між собою.

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