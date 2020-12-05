“Сокіл” вдруге завдав поразки чинному чемпіону України з хокею

Основний час зустрічі завершився бойовою нічиєю 2:2. За киян двічі відзначився Голубіч, а за чинних чемпіонів забивали Тютченко та Деніскін.

У додатковому часі переможну шайбу на свій рахунок записав Рубан, а команди розділили 3 очка на користь “Сокола”. Таким чином він зайняв чисте друге місце в турнірній таблиці, з відставанням на 1 бал від “Донбасу”. “Кременчук” на один пункт відстає від “Сокола”.

Додамо, що у попередній грі команди “Сокіл” також святкував виграш. Вже 6-го грудня команди проведуть третій матч між собою.