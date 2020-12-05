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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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“Сокол” во второй раз нанес поражение действующему чемпиону Украины по хоккею

“Сокол” во второй раз нанес поражение действующему чемпиону Украины по хоккею

Киев  •  УНН

 • 12061 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В рамках второго матча 14-го тура регулярного чемпионата УХЛ свою вторую очную встречу в сезоне провели киевский “Сокол” и “Кременчуг”, информирует УНН со ссылкой на сайт УХЛ.

Основное время встречи завершилось боевой ничьей 2:2. За киевлян дважды отличился Голубич, а за действующих чемпионов забивали Тютченко и Денискин.

В дополнительном времени победную шайбу на свой счет записал Рубан, а команды разделили 3 очка в пользу “Сокола”. Таким образом он занял чистое второе место в турнирной таблице, с отставанием на 1 балл от “Донбасса”. “Кременчуг” на один пункт отстает от “Сокола”.

Добавим, что в предыдущей игре команды “Сокол” также праздновал выигрыш. Уже 6-го декабря команды проведут третий матч между собой.

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