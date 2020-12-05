“Сокол” во второй раз нанес поражение действующему чемпиону Украины по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В рамках второго матча 14-го тура регулярного чемпионата УХЛ свою вторую очную встречу в сезоне провели киевский “Сокол” и “Кременчуг”, информирует УНН со ссылкой на сайт УХЛ.
Основное время встречи завершилось боевой ничьей 2:2. За киевлян дважды отличился Голубич, а за действующих чемпионов забивали Тютченко и Денискин.
В дополнительном времени победную шайбу на свой счет записал Рубан, а команды разделили 3 очка в пользу “Сокола”. Таким образом он занял чистое второе место в турнирной таблице, с отставанием на 1 балл от “Донбасса”. “Кременчуг” на один пункт отстает от “Сокола”.
Добавим, что в предыдущей игре команды “Сокол” также праздновал выигрыш. Уже 6-го декабря команды проведут третий матч между собой.