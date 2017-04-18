Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” у чергах стояли 360 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сьогодні вранці на пункті пропуску “Мар’їнка” утворилися черги із 360 автівок. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" — 50/75; "Мар’їнка" — 200/160; "Новотроїцьке" — 20/10; "Гнутове" — 40/20”, — сказано у повідомленні.
Загалом учора, 17 квітня, фіксувалося суттєве збільшення пасажиро-транспортного потоку порівняно з попередньою добою, лінію розмежування перетнули 26,8 тисяч осіб та майже 4 тисячі транспортних засобів.
“Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 26,8 тисяч осіб та 3,8 тисяч транспортних засобів: "Майорське" — 5950 осіб та 655 транспортних засобів; "Мар’їнка" — 7415 осіб та 1505 транспортних засобів; "Новотроїцьке" — 3580 осіб та 810 транспортних засобів; "Гнутове" — 3750 осіб та 845 транспортних засобів; "Станиця Луганська" — 6045 осіб”, — повідомили прикордонники.
Як повідомляв УНН, у понеділок 17 квітня більше 300 авто зібрались у черзі на КПВВ у зоні АТО.