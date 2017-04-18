Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" в очередях стояли 360 автомобилей

“Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" — 50/75; "Марьинка" — 200/160; "Новотроицкое" — 20/10; "Гнутово" — 40/20”, — говорится в сообщении.

В общем вчера, 17 апреля, фиксировалось существенное увеличение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками, линию разграничения пересекли 26 800 человек и почти 4000 транспортных средств.

“Всего за прошедшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 26 800 человек и 3800 транспортных средств: "Майорское" - 5950 человек и 655 транспортных средств; "Марьинка" — 7415 человек и 1505 транспортных средств; "Новотроицкое" — 3580 человек и 810 транспортных средств; "Гнутово" — 3750 человек и 845 транспортных средств; "Станица Луганская" — 6045 человек”, - сообщили пограничники.

Как сообщал УНН, в понедельник 17 апреля более 300 авто собрались в очереди на КПВВ в зоне АТО.