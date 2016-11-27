Сьогодні зранку на кордоні з Польщею у чергах застрягли 330 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Станом на 8:00 неділі на кордоні України і Польщі у п’яти пунктах пропуску утворилися черги, в яких стояли 330 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 120 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ”. Ще 80 автомобілів було на ПП “Устилуг — Зосін”.
У ПП “Угринів — Долгобичув” — 60, “Краковець — Корчова” — 50, “Шегині — Медика” — 20 транспортних засобів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.