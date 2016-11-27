Сьогодні зранку на кордоні з Польщею у чергах застрягли 330 автівок

Зокрема, 120 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ”. Ще 80 автомобілів було на ПП “Устилуг — Зосін”.

У ПП “Угринів — Долгобичув” — 60, “Краковець — Корчова” — 50, “Шегині — Медика” — 20 транспортних засобів.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.