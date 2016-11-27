Сегодня утром на границе с Польшей в очередях застряли 330 автомобилей

В частности, 120 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск". Еще 80 автомобилей были на ПП "Устилуг - Зосин".

В ПП "Угринов - Долгобичув" - 60, "Краковец - Корчева" - 50, "Шегини - Медика" - 20 транспортных средств.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 08:00 не зафиксировали.