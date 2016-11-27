Сегодня утром на границе с Польшей в очередях застряли 330 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 воскресенья на границе Украины и Польши в пяти пунктах пропуска образовались очереди, в которых стояли 330 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 120 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск". Еще 80 автомобилей были на ПП "Устилуг - Зосин".
В ПП "Угринов - Долгобичув" - 60, "Краковец - Корчева" - 50, "Шегини - Медика" - 20 транспортных средств.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 08:00 не зафиксировали.