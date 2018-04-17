Сьогодні жителі Землі зможуть спостерігати перший весняний зорепад
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Перший весняний зорепад - Ліріди, почнеться сьогодні і триватиме до 25 квітня. Найяскравіше зоряне шоу очікується 22-23 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsweek.
Зоряний потік очікується невеликий: на піку - всього 20 метеорів на годину, проте при ясній погоді його можна буде побачити неозброєним оком (особливо за межами міста - ред).
Зорепад Ліріди вважаються найстарішим зорепадом планети. Вперше він був описаний в китайській хроніці "Цзо чжуань" в 687 році до нашої ери.
Як повідомляв УНН, 2 січня жителі Землі змогли побачити перший зорепад 2018 року - зорепад Квадрантіди.