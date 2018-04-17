Сегодня жители Земли смогут наблюдать первый весенний звездопад

Звездный поток ожидается небольшой: на пике — всего 20 метеоров в час, однако при ясной погоде он будет виден невооруженным глазом (особенно за пределами городской черты - ред).

Звездопад Лириды считается самым старым звездопадом планеты. Впервые он был описан в китайской хронике "Цзо чжуань" в 687 году до нашей эры.

Как сообщал УНН, 2 января жители Земли смогли увидеть первый звездопад 2018 года - звездопад Квадрантиды.