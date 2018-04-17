Сегодня жители Земли смогут наблюдать первый весенний звездопад
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Первый весенний звездопад — Лириды, начнется сегодня и продлится до 25 апреля. Самое яркое звездное шоу ожидается 22-23 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.
Звездный поток ожидается небольшой: на пике — всего 20 метеоров в час, однако при ясной погоде он будет виден невооруженным глазом (особенно за пределами городской черты - ред).
Звездопад Лириды считается самым старым звездопадом планеты. Впервые он был описан в китайской хронике "Цзо чжуань" в 687 году до нашей эры.
Как сообщал УНН, 2 января жители Земли смогли увидеть первый звездопад 2018 года - звездопад Квадрантиды.