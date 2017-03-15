Сьогодні заплановано візит до Варшави керівника МЗС України П.Клімкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У ході одноденного візиту керівника МЗС України в Польщі очільник української дипломатії Павло Клімкін має зустрітися, зокрема з главою МЗС Польщі Вітольдом Ващиковським та президентом Анджеєм Дудою, передає УНН з посиланням на прес-центр МЗС.
Міністри закордонних справ Польщі та України мають також взяти участь в інавгурації Польсько-українського форуму партнерства.
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Також у Варшаві П.Клімкін має також зустрітися з президентом Анджеєм Дудою. Головною темою переговорів польських політиків з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним буде подальший розвиток співпраці в рамках польсько-українського стратегічного партнерства.
Міністр закордонних справ також візьме участь у церемонії відкриття скверу ім.Василя Стуса.