Сьогодні заплановано візит до Варшави керівника МЗС України П.Клімкіна

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У ході одноденного візиту керівника МЗС України в Польщі очільник української дипломатії Павло Клімкін має зустрітися, зокрема з главою МЗС Польщі Вітольдом Ващиковським та президентом Анджеєм Дудою, передає УНН з посиланням на прес-центр МЗС.

Міністри закордонних справ Польщі та України мають також взяти участь в інавгурації Польсько-українського форуму партнерства.

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Також у Варшаві П.Клімкін має також зустрітися з президентом Анджеєм Дудою. Головною темою переговорів польських політиків з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним буде подальший розвиток співпраці в рамках польсько-українського стратегічного партнерства.

Міністр закордонних справ також візьме участь у церемонії відкриття скверу ім.Василя Стуса.

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