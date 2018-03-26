Сьогодні захист оскаржить арешт Савченко

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Адвокати народного депутат України Надії Савченко подадуть сьогодні апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києві щодо обрання для неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб. Про це кореспонденту УНН повідомив адвокат народного депутат України Надії Савченко Віктор Чевгуз.

“Сьогодні подамо апеляцію. Чекаємо, що засідання за апеляційною скаргою відбудеться в середу-четвер”, — повідомив В.Чевгуз.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб для народного депутата Надії Савченко.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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