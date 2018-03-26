Сегодня защита обжалует арест Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Адвокаты народного депутата Украины Надежды Савченко подадут сегодня апелляцию на решение Шевченковского районного суда Киеве относительно избрания для нее меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток. Об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат народного депутата Украины Надежды Савченко Виктор Чевгуз.
"Сегодня подадим апелляцию. Ожидаем, что заседание по апелляционной жалобе состоится в среду-четверг", - сообщил В.Чевгуз.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток для народного депутата Надежды Савченко.
Как сообщал УНН, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.