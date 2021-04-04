Сьогодні західні християни святкують Великдень

Свято

Великдень у західних християн не обходиться і без церковної служби, яка сповіщає світ про диво Воскресіння Сина Божого. У цей день освячують різні продукти, воду, які вживають після завершення самого суворого посту. На побутовому рівні під час святкування Великодня влаштовуються театралізовані вистави на релігійну тематику. Втім, цього, як і минулого року, через пандемію коронавірусу, імовірно, більшість святкувань не відбудеться.

Традиційно, вранці, в Пасхальну неділю, після богослужіння діти і молодь обходять будинки з піснями і поздоровленнями, подібними з різдвяними колядами. Серед великодніх розваг найбільш популярні ігри з фарбованими яйцями: їх кидають один в одного, катають по похилій площині, розбивають, розкидаючи шкарлупу.

У західній культурі популярним є образ Пасхального кролика, який нібито ховає розфарбовані яйця — діти повинні їх знайти і отримати від батьків нагороду.

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