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Папа римський закликав не втрачати надію в "похмурі місяці" пандемії

Папа римський закликав не втрачати надію в "похмурі місяці" пандемії

Київ • УНН

 • 20918 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Папа римський Франциск закликав людей не втрачати надію на тлі пандемії. Про це він заявив під час великодньої служби в Соборі Святого Петра у Ватикані в суботу, 3 квітня, передає УНН.

Цитата

“У ці похмурі місяці пандемії давайте послухаємо Воскреслого Господа, який пропонує нам почати все спочатку і ніколи не втрачати надії”, — зазначив понтифік.

Деталі

Пасхальна служба другий рік поспіль пройшла в скороченому форматі — на неї пустили тільки близько 200 чоловік замість майже 10 тисяч, які може вмістити собор. Крім того, захід розпочався на дві години раніше звичайного, щоб учасники змогли повернутися додому до 22:00, так як в Римі і решті Італії діє комендантська година.

У пасхальну неділю, 4 квітня, Франциск виступить з традиційним посланням Urbi et Orbi (“Місту і світу”).

Раніше у Ватикані провели передвеликодню церемонію Хресної дороги.

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