Папа римський закликав не втрачати надію в "похмурі місяці" пандемії

Цитата

“У ці похмурі місяці пандемії давайте послухаємо Воскреслого Господа, який пропонує нам почати все спочатку і ніколи не втрачати надії”, — зазначив понтифік.

Деталі

Пасхальна служба другий рік поспіль пройшла в скороченому форматі — на неї пустили тільки близько 200 чоловік замість майже 10 тисяч, які може вмістити собор. Крім того, захід розпочався на дві години раніше звичайного, щоб учасники змогли повернутися додому до 22:00, так як в Римі і решті Італії діє комендантська година.

У пасхальну неділю, 4 квітня, Франциск виступить з традиційним посланням Urbi et Orbi (“Місту і світу”).

Раніше у Ватикані провели передвеликодню церемонію Хресної дороги.