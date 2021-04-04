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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 34170 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 50871 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
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3 марта, 07:14 • 193704 просмотра

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Папа римский призвал не терять надежду в "мрачные месяцы" пандемии

Киев  •  УНН

 • 20908 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Папа римский Франциск призвал людей не терять надежду на фоне пандемии. Об этом он заявил во время пасхальной службы в Соборе Святого Петра в Ватикане в субботу, 3 апреля, передает УНН.

Цитата

“В эти мрачные месяцы пандемии давайте послушаем Воскресшего Господа, который предлагает нам начать все сначала и никогда не терять надежды”, — отметил понтифик.

Детали

Пасхальная служба второй год подряд прошла в сокращенном формате — на нее пустили только около 200 человек вместо почти 10 тысяч, которых может вместить собор. Кроме того, мероприятие началось на 2 часа раньше обычного, чтобы участники смогли вернуться домой до 22:00, так как в Риме и остальных городах Италии действует комендантский час.

В пасхальное воскресенье, 4 апреля, Франциск выступит с традиционным посланием Urbi et Orbi (“Городу и миру”).

Ранее в Ватикане провели предпасхальную церемонию Крестного пути.

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