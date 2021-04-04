Папа римский призвал не терять надежду в "мрачные месяцы" пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Папа римский Франциск призвал людей не терять надежду на фоне пандемии. Об этом он заявил во время пасхальной службы в Соборе Святого Петра в Ватикане в субботу, 3 апреля, передает УНН.
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“В эти мрачные месяцы пандемии давайте послушаем Воскресшего Господа, который предлагает нам начать все сначала и никогда не терять надежды”, — отметил понтифик.
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Пасхальная служба второй год подряд прошла в сокращенном формате — на нее пустили только около 200 человек вместо почти 10 тысяч, которых может вместить собор. Кроме того, мероприятие началось на 2 часа раньше обычного, чтобы участники смогли вернуться домой до 22:00, так как в Риме и остальных городах Италии действует комендантский час.
В пасхальное воскресенье, 4 апреля, Франциск выступит с традиционным посланием Urbi et Orbi (“Городу и миру”).
Ранее в Ватикане провели предпасхальную церемонию Крестного пути.