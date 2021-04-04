Сегодня западные христиане празднуют Пасху

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41994 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 60213 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107214 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143020 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194668 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193021 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278925 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326358 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157831 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143131 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня западные христиане празднуют Пасху

Сегодня западные христиане празднуют Пасху

Киев  •  УНН

 • 21268 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня все католики, протестанты, а также армяне отмечают Пасху, сообщает УНН.

Праздник

Пасха у западных христиан не обходится и без церковной службы, сообщает мир о чуде Воскресения Сына Божьего. В этот день освящают разные продукты, воду, которые употребляют после завершения самого строгого поста. На бытовом уровне во время празднования Пасхи устраиваются театрализованные представления на религиозную тематику. Впрочем, в этом, как и в прошлом году, из-за пандемии коронавируса, вероятно, большинство празднований не будет.

Традиционно, утром, в Пасхальное воскресенье, после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями, сходными с рождественскими колядами. Среди пасхальных развлечений наиболее популярны игры с крашеными яйцами: их кидают друг в друга, катают по наклонной плоскости, разбивают, разбрасывая скорлупу.

В западной культуре популярен образ Пасхального кролика, который якобы прячет раскрашенные яйца - дети должны их найти и получить от родителей награду.

Напомним

Ранее в Ватикане провели предпасхальную церемонию Крестного пути. А во время пасхальной службы в Соборе Святого Петра в Ватикане Папа римский Франциск призвал не терять надежду в "мрачные месяцы" пандемии.

Украинские Национальные Новости

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