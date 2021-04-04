Сегодня западные христиане празднуют Пасху

Праздник

Пасха у западных христиан не обходится и без церковной службы, сообщает мир о чуде Воскресения Сына Божьего. В этот день освящают разные продукты, воду, которые употребляют после завершения самого строгого поста. На бытовом уровне во время празднования Пасхи устраиваются театрализованные представления на религиозную тематику. Впрочем, в этом, как и в прошлом году, из-за пандемии коронавируса, вероятно, большинство празднований не будет.

Традиционно, утром, в Пасхальное воскресенье, после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями, сходными с рождественскими колядами. Среди пасхальных развлечений наиболее популярны игры с крашеными яйцами: их кидают друг в друга, катают по наклонной плоскости, разбивают, разбрасывая скорлупу.

В западной культуре популярен образ Пасхального кролика, который якобы прячет раскрашенные яйца - дети должны их найти и получить от родителей награду.

Напомним

Ранее в Ватикане провели предпасхальную церемонию Крестного пути. А во время пасхальной службы в Соборе Святого Петра в Ватикане Папа римский Франциск призвал не терять надежду в "мрачные месяцы" пандемии.