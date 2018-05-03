Сьогодні з опівночі бойовики здійснили 7 обстрілів на Донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні з початку доби бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 7 обстрілів позицій Збройних сил України, всі вони відбулися на Донецькому напрямку. Про на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Сьогодні з опівночі бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 7 обстрілів, усі на Донецькому напрямку. Втрат серед наших військових немає", - повідомив Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, військовослужбовець, який зник в районі Широкиного, самовільно залишив бойову позицію через борги, перетнувши лінію зіткнення.