Сегодня с полуночи боевики совершили 7 обстрелов на Донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня с начала суток боевики российско-оккупационных войск осуществили 7 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, все они состоялись в Донецком направлении. Об на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Сегодня с полуночи боевики российско-оккупационных войск осуществили 7 обстрелов, все на Донецком направлении. Потерь среди наших военных нет", - сообщил Гуцуляк.
Как сообщал УНН, военнослужащий, который пропал в районе Широкино, самовольно оставил боевую позицию из-за долгов, пересекая линию соприкосновения.