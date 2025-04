Сьогодні ЄС проведе неформальну зустріч щодо України

Цитата

“Перед завтрашнім (17 лютого — ред.) самітом ЄС-Африка відбудеться годинна неформальна зустріч членів Європейської Ради о 12:30 (13:30 за Києвом — ред.) щодо стану останніх подій, пов’язаних з Росією та Україною”, — написав Лейтс у Twitter.

Нагадаємо

Адміністрація президента США повідомила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч осіб.

Ahead of tomorrow’s #EUAUSummit there will be a one hour informal meeting of the members of the European Council at 12:30 on a state of play of latest developments related to Russia/Ukraine.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) February 16, 2022