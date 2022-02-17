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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Сьогодні ЄС проведе неформальну зустріч щодо України

Сьогодні ЄС проведе неформальну зустріч щодо України

Київ • УНН

 • 26534 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Сьогодні, 17 лютого, лідери країн Євросоюзу проведуть неофіційну зустріч через ситуацію із загрозою російського вторгнення в Україну. Про це у середу, 16 лютого, повідомив представник голови Європейської Ради Баренд Лейтс, передає УНН.

Цитата

“Перед завтрашнім (17 лютого — ред.) самітом ЄС-Африка відбудеться годинна неформальна зустріч членів Європейської Ради о 12:30 (13:30 за Києвом — ред.) щодо стану останніх подій, пов’язаних з Росією та Україною”, — написав Лейтс у Twitter.

Нагадаємо

Адміністрація президента США повідомила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч осіб.

Ahead of tomorrow’s #EUAUSummit there will be a one hour informal meeting of the members of the European Council at 12:30 on a state of play of latest developments related to Russia/Ukraine.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) February 16, 2022

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