Сьогодні ЄС оприлюднить комюніке макрофінансової допомоги Україні – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сьогодні у ЄС буде оприлюднено комюніке макрофінансової допомоги Україні на найближчі 2 роки. Про це сказав Президент України Петро Порошенко, виступаючи на форумі бізнес-асоціацій, передає кореспондент УНН.
"Під час мого візиту до Брюсселя минулого тижня, це була подорож на саміт східного партнерства, під час зустрічі з головою ЄК Жаном Клодом Юнкером, ми домовились про виділення нової макрофінансової допомоги до України протягом двох найближчих років. Сьогодні я чекаю відповідного комюніке від ЄС. Ми передбачаємо, що це буде сума приблизно 1,8 млрд євро", сказав він.
Також президент наголосив, що це має бути символом підтримки ЄС українських реформ, який є дуже важливим для держави.
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