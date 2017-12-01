Сегодня ЕС обнародует коммюнике макрофинансовой помощи Украине - Президент

"Во время моего визита в Брюссель на прошлой неделе, это была поездка на саммит Восточного партнерства, во время встречи с председателем ЕК Жаном Клодом Юнкером, мы договорились о выделении новой макрофинансовой помощи Украине в течение двух ближайших лет. Сегодня я жду соответствующего коммюнике от ЕС. Мы предполагаем, что это будет сумма примерно 1,8 млрд евро", сказал он.

Также президент отметил, что это должно быть символом поддержки ЕС украинских реформ, который является очень важным для государства.

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