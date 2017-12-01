Сегодня ЕС обнародует коммюнике макрофинансовой помощи Украине - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня в ЕС будет обнародовано коммюнике макрофинансовой помощи Украине на ближайшие 2 года. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая на форуме бизнес-ассоциаций, передает корреспондент УНН.
"Во время моего визита в Брюссель на прошлой неделе, это была поездка на саммит Восточного партнерства, во время встречи с председателем ЕК Жаном Клодом Юнкером, мы договорились о выделении новой макрофинансовой помощи Украине в течение двух ближайших лет. Сегодня я жду соответствующего коммюнике от ЕС. Мы предполагаем, что это будет сумма примерно 1,8 млрд евро", сказал он.
Также президент отметил, что это должно быть символом поддержки ЕС украинских реформ, который является очень важным для государства.
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