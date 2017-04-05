Сьогодні є привід зміцнювати відносини між Латвією і Україною – М.Кучінскіс
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. На сьогодні є привід зміцнювати відносини між Латвією та Україною. Про це сказав Прем’єр-міністр Латвійської Республіки Маріс Кучінскіс під час зустрічі з Головою уряду України Володимиром Гройсманом, передає кореспондент УНН.
“У нас є привід, щоб більше зміцнювати відносини між Латвією і Україною. Ви завжди можете розраховувати, що ми вас будемо підтримувати і в діалозі з нашим суспільством у Балтії, Латвії, і ваші бажання нести в засіданнях Європейського Союзу”, — сказав Прем’єр-міністр Латвії.
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М.Кучінскіс також подякував В.Гройсману за ініціативу продовжити для всіх балтійських країн зустріч прем’єр-міністрів, де всім разом можна розглянути всі питання і висловити позицію підтримки.