Сегодня есть повод укреплять отношения между Латвией и Украиной - М.Кучинскис
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. На сегодня есть повод укреплять отношения между Латвией и Украиной. Об этом сказал премьер-министр Латвийской Республики Марис Кучинскис во время встречи с председателем правительства Украины Владимиром Гройсманом, передает корреспондент УНН.
"У нас есть повод, чтобы больше укреплять отношения между Латвией и Украиной. Вы всегда можете рассчитывать, что мы вас будем поддерживать и в диалоге с обществом в Балтии, Латвии, и ваши желания нести в заседаниях Европейского Союза", - сказал Премьер-министр Латвии.
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М.Кучинскис также поблагодарил В.Гройсмана за инициативу продлить для всех балтийских стран встречу премьер-министров, где всем вместе можно рассмотреть все вопросы и высказать позицию поддержки.