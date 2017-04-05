Сегодня есть повод укреплять отношения между Латвией и Украиной - М.Кучинскис

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 71902 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109765 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167805 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123239 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120782 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114699 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105722 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107354 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103804 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158605 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня есть повод укреплять отношения между Латвией и Украиной - М.Кучинскис

Сегодня есть повод укреплять отношения между Латвией и Украиной - М.Кучинскис

Киев  •  УНН

 • 10441 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. На сегодня есть повод укреплять отношения между Латвией и Украиной. Об этом сказал премьер-министр Латвийской Республики Марис Кучинскис во время встречи с председателем правительства Украины Владимиром Гройсманом, передает корреспондент УНН.

"У нас есть повод, чтобы больше укреплять отношения между Латвией и Украиной. Вы всегда можете рассчитывать, что мы вас будем поддерживать и в диалоге с обществом в Балтии, Латвии, и ваши желания нести в заседаниях Европейского Союза", - сказал Премьер-министр Латвии.

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М.Кучинскис также поблагодарил В.Гройсмана за инициативу продлить для всех балтийских стран встречу премьер-министров, где всем вместе можно рассмотреть все вопросы и высказать позицию поддержки.

Украинские Национальные Новости

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