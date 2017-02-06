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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сьогодні в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде обмежено через погодні умови

Київ • УНН

 • 9154 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. У зв’язку із погіршенням погодних умов у понеділок, 6 лютого 2017 року, з 06:00 ранку в’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде обмежено. Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА), передає УНН.

Сьогодні в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде обмежено через погодні умови

Влада міста нагадує, що 6 лютого у Києві очікуються сильні снігопади. Вночі ймовірний приріст висоти снігового покриву — 1,5-2 см, вдень — на 2-3 см. Температура вночі 7-9° морозу, вдень близько 5-7° морозу.

У КМДА закликали водіїв бути уважними та обережними на автошляхах столиці та дотримуватися наступних рекомендацій:
— за можливості, користуватися громадським транспортом;
— при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
— дотримуватися безпечної дистанції та швидкості руху;
— пересуватися з увімкненими габаритними вогнями чи протитуманними ліхтарями;
— з особливою обережністю рухатися мостами та естакадами;
— намагатися уникати ризикованих маневрів;
— утримуватися від подорожей на далекі відстані.

Крім того, в умовах ускладнення погодних умов водіям приватних авто рекомендується за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.

Українські Національні Новини

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